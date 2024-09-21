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Когда стоит переводить рычаг в нейтраль: советы по экономии топлива и безопасности

Эксперт Ревин объяснил, почему вредно постоянно держать ногу на педали сцепления

Водители автомобилей с механической коробкой передач часто пользуются нейтралью. Как указывается в учебниках, это делается «для длительного разрыва связи между двигателем и колесами».

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Однако переводить рычаг в нейтральное положение задолго до полной остановки не рекомендуется. Во-первых, автомобиль с включенной передачей обладает лучшей устойчивостью на скользких дорогах.

Во-вторых, когда двигатель связан с колесами, это способствует экономии топлива. Современные электронные системы управления двигателем распознают, когда мотор переходит в режим холостого хода, и автоматически отключают подачу топлива. Поэтому передачу следует выключать только когда обороты двигателя упадут до минимальных значений.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Стоять на светофорах водители машин с механической коробкой передач должны, обязательно переведя коробку в нейтраль, а не с выжатым сцеплением.

Длительная работа мотора с выжатым сцеплением не только изнашивает выжимной подшипник, но и со временем повреждает упорный подшипник коленчатого вала.

По той же причине никогда не следует постоянно держать левую ногу на педали сцепления. Выключили сцепление, включили – и убирайте ногу на площадку, расположенную слева.

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Эксперт также утверждает, что водителям автомобилей с вариатором, автоматом или роботом нейтральная передача практически не нужна. Подробнее читайте в нашей публикации «4 мифа про управление механикой и автоматом — как не убить коробку».

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 1
21.09.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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