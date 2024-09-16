Эксперты назвали самую популярную модель подержанных авто дороже 1,5 млн этим летом

«Авито авто»: предложение машин с пробегом свыше 1,5 млн рублей выросло на 34,5%

Приверженность российских автовладельцев марке Toyota сохраняется, и многие модели обладают достаточно высокой ликвидностью. Так, Toyota Camry стал лидером по спросу в России среди машин с пробегом дороже 1,5 млн рублей в летний период, говорится в исследовании «Авито авто».

В целом в марочной структуре по спросу первое место одержала Toyota с долей 14,5%.

В топ-5 по полярности также вошли:

BMW (11,2%)

Mercedes-Benz (10,9%)

Kia (9%)

Hyundai (6,9%).

Что касается популярных моделей, то за Toyota Camry, доля которой составила 6,2%, следовали Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии с долями по 2,3%. Чуть ниже, с долей 2,2%, располагалась Toyota Land Cruiser. На пятом месте оказался BMW X5 с долей 1,8%.

По данным платформы, предложение подержанных автомобилей в ценовом сегменте свыше 1,5 миллиона рублей увеличилось на 34,5% по сравнению с летом 2023 года.

Средняя цена автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 миллиона рублей в этот период составила 2,5 миллиона рублей, что на 3,1% ниже показателя за тот же период прошлого года.

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Источник: ТАСС