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Эксперты назвали самую популярную модель подержанных авто дороже 1,5 млн этим летом

«Авито авто»: предложение машин с пробегом свыше 1,5 млн рублей выросло на 34,5%

Приверженность российских автовладельцев марке Toyota сохраняется, и многие модели обладают достаточно высокой ликвидностью. Так, Toyota Camry стал лидером по спросу в России среди машин с пробегом дороже 1,5 млн рублей в летний период, говорится в исследовании «Авито авто».

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В целом в марочной структуре по спросу первое место одержала Toyota с долей 14,5%.

В топ-5 по полярности также вошли:

  • BMW (11,2%)
  • Mercedes-Benz (10,9%)
  • Kia (9%)
  • Hyundai (6,9%).

Что касается популярных моделей, то за Toyota Camry, доля которой составила 6,2%, следовали Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии с долями по 2,3%. Чуть ниже, с долей 2,2%, располагалась Toyota Land Cruiser. На пятом месте оказался BMW X5 с долей 1,8%.

Оригинальные запчасти к автомобилю не всегда стоят столько, сколько за них просят

По данным платформы, предложение подержанных автомобилей в ценовом сегменте свыше 1,5 миллиона рублей увеличилось на 34,5% по сравнению с летом 2023 года.

Средняя цена автомобилей с пробегом стоимостью более 1,5 миллиона рублей в этот период составила 2,5 миллиона рублей, что на 3,1% ниже показателя за тот же период прошлого года.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
16.09.2024
Фото:Depositphotos
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Отзывы о Toyota Camry ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-12