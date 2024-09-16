В России резко подешевел премиальный кроссовер

Обновленный кроссовер Exeed VX подешевел на 500 тыс. рублей за полгода в России

Новый Exeed VX за полгода заметно подешевел. Этот флагманский кроссовер стал доступнее на 500 тыс. руб. в базовой версии в начале 2024 года. Сегодня комплектация President в шестиместном исполнении стоит 6 000 000 руб., а версия на 7 мест предлагается за 6 300 000 руб.

Также теперь в продаже есть более доступная комплектация Prestige за 5 600 000 руб.

На момент выхода автомобиль был доступен в 6- и 7-местной модификациях President 6 за 6 500 000 руб. и 6 700 000 руб. соответственно. Первый вариант VX подешевел на 500 тыс. руб. с начала продаж, второй – на 400 тыс. руб.

Под капотом Exeed VX 2-литровый мотор с турбонаддувом и непосредственным впрыском мощностью 249 л.с., 8-ступенчатая АКП.

Exeed VX

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autonews.ru