Если не хотите, чтобы бензонасос вышел из строя, — следуйте этому совету эксперта

Автоэксперт Константинов предупредил о проблемах при езде с полупустым бензобаком

Регулярное использовании транспортного средства с полупустым бензобаком грозит его поломкой. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта направления «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

«Нужно контролировать наличие топлива в баке и следить, чтобы в нем было не менее четверти. Если бензобак фактически пуст, можно внезапно оказаться в ситуации, когда автомобиль остановится на дороге, что создаст риск аварии. Езда с пустым бензобаком однозначно приведет в поломке бензонасоса», – констатирует эксперт.

По словам Константинова, при езде с полупустым бензобаком датчик уровня топлива может показывать некорректные значения. В этом случае автовладелец будет рассчитывать на то, что автомобиль преодолеет определенное расстояние, а в реальности машина попросту заглохнет, не доехав до пункта назначения. Очень рискованно оказаться на трассе в такой ситуации, предостерегает Константинов.

Кроме того, наличие воздушной пробки в баке при перемещении топлива может негативно сказаться на элементах бензонасоса, речь идет об их повышенном износе, подытожил эксперт.

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Источник: rg.ru