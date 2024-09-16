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Все серьезно: покупателей СИМ обяжут регистрировать их в 10-дневный срок

В России в 2026 году заработает реформа Минтранса в отношении всех СИМ

Минтранс РФ выступил с инициативой ставить на учет все средства индивидуальной мобильности (СИМ). Текст соответствующего законопроекта ведомство разместило на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

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«Минтранс РФ разместил на публичное обсуждение проект федерального закона, которым вводится реестровая модель учета средств индивидуальной мобильности (СИМ) с выдачей учетных знаков для их идентификации в целях возможности фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме. Предполагается, что к дорожному движению будут допускаться только те средства индивидуальной мобильности, которые есть в реестре», – говорится в сообщении ведомства.

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Также в Минтрансе предлагают вносить в реестр и ставить учетные знаки на электровелосипеды и мопеды тоже. Их функционал схож с СИМ по характеру перемещения, скоростным и габаритным характеристикам, поэтому в законопроекте все эти транспортные средства классифицируются, как «средства микромобильности», уточнили в ведомстве.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что все СИМ будут иметь учетный номер, знак и метку, по которым их будут идентифицировать дистанционно. Мера заработает с 1 сентября 2026 года, в течение 10 дней со дня покупки СИМ его нужно зарегистрировать в федеральном реестре. Полномочия по ведению соответствующего реестра будет осуществлять оператор государственного реестра средств микромобильности в лице ФБУ «Росавтотранс» (организация подведомстена Минтрансу).

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
16.09.2024
Фото:АГН Москва
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