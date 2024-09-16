Все серьезно: покупателей СИМ обяжут регистрировать их в 10-дневный срок

В России в 2026 году заработает реформа Минтранса в отношении всех СИМ

Минтранс РФ выступил с инициативой ставить на учет все средства индивидуальной мобильности (СИМ). Текст соответствующего законопроекта ведомство разместило на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минтранс РФ разместил на публичное обсуждение проект федерального закона, которым вводится реестровая модель учета средств индивидуальной мобильности (СИМ) с выдачей учетных знаков для их идентификации в целях возможности фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме. Предполагается, что к дорожному движению будут допускаться только те средства индивидуальной мобильности, которые есть в реестре», – говорится в сообщении ведомства.

Также в Минтрансе предлагают вносить в реестр и ставить учетные знаки на электровелосипеды и мопеды тоже. Их функционал схож с СИМ по характеру перемещения, скоростным и габаритным характеристикам, поэтому в законопроекте все эти транспортные средства классифицируются, как «средства микромобильности», уточнили в ведомстве.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что все СИМ будут иметь учетный номер, знак и метку, по которым их будут идентифицировать дистанционно. Мера заработает с 1 сентября 2026 года, в течение 10 дней со дня покупки СИМ его нужно зарегистрировать в федеральном реестре. Полномочия по ведению соответствующего реестра будет осуществлять оператор государственного реестра средств микромобильности в лице ФБУ «Росавтотранс» (организация подведомстена Минтрансу).

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Источник: tass.ru