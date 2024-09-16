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Рынок могут заполнить залоговые машины: разбираемся в первопричинах с экспертами

Эксперты автоотрасли рассказали, как новая ставка ЦБ отразится на автокредитах

Повышение ключевой ставки неизбежно отразится на стоимости ссуд на покупку автомобиля, объем которых в конечном счете сократится. Как итог – продажи на рынке снизятся. Такой вывод сделали эксперты автоотрасли после повышения 13 сентября текущего года Центробанком ключевой ставки до 19%.

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По мнению управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, решение Центробанка спровоцирует удорожание автокредитов, а это негативно скажется на спросе, потому что потребитель будет не готов брать деньги под проценты из-за увеличения финансовой нагрузки.

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Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает большой интерес покупателей к автокредитам, невзирая на их дороговизну, в связи с ажиотажным спросом на автомобили. Но скоро ситуация с автокредитованием изменится кардинально, убежден эксперт.

«Очевидно, что после повышения ключевой ставки увеличится и стоимость автокредитов. Одновременно с этим уже в ближайший месяц ожидается значительное снижение интереса потребителей к машинам из-за роста цен на них. В совокупности эти факторы могут привести к резкому снижению числа выданных автокредитов», – делится прогнозом эксперт.

В то же время вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин называет такое развитие событий ожидаемым и считает, что существенного увеличения стоимости автокредитов не произойдет.

«Ставки по кредитам на приобретение машины уже и так заоблачные и аномальные. Рост их стоимости еще на несколько процентов на этом фоне особого влияния на ситуацию в целом уже не окажет. Однако повышение стоимости автокредита может привести к тому, что люди, которые их сейчас берут под высокие ставки, через какое-то время просто не смогут выплачивать долг банкам», – предостерегает глава НАС.

В конечном итоге на рынке появится большое количество залоговых машин, констатирует Шапарин. При этом Моржаретто считает, что негативный эффект от повышения ключевой ставки может смягчить возобновление госпрограмм стимулирования спроса на новые автомобили.

«Несмотря на то что в значительной степени эти госпрограммы играют на руку банкам, они являются инструментом, который позволяет приобрести автомобиль тем, у кого не хватает собственных средств на его покупку!» – отмечает эксперт.

Зачастую такая субсидия покрывает первоначальный взнос по кредиту и тем самым у определенной части покупателей есть возможность купить машину, резюмирует Моржаретто.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
Количество просмотров 3
16.09.2024
Фото:ТАСС/ Денис Абрамов
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