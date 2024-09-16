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Знакомый россиянам кроссовер обновили в Китае – мы знаем цены

На рынке Китая стартовали предзаказы на рестайлинговый кроссовер Geely Monjaro

На рынке Китая анонсировали прием предзаказов на рестайлинговый Geely Monjaro. Обновленному кроссоверу изменили внешность, в частности, у него иная решетка радиатора, новые колесные диски и на выбор покупателей два оттенка кузова: голубой и зеленый.

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Что касается салона Geely Monjaro, то у него полностью переработали центральный тоннель, разместив подстаканники в скрытой нише за уменьшившимся в размерах селектором коробки передач. В правой части тоннеля установили блок физических кнопок и селектор режимов движения. А рядом с подлокотником теперь две беспроводные зарядки для смартфона. Особенностью салона стала отделка в белом цвете.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

Габариты кроссовера составляют 4770/1895/1689 мм при размере колесной базы 2845 мм. Под капотом кроссовера стоит безальтернативный двигатель объемом 2,0 л мощностью 238 л.с. В связке с ним работает 8-ступенчатый автомат, привод может быть и передним, и полным. Напомним, в Китае у дорестайлингового Monjaro есть вариант с мотором объемом 2,0 л мощностью 218 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

Цена начальной версии Geely Monjaro составляет 170 тыс. юаней (2,19 млн рублей по актуальному курсу). За вариант с полным приводом в Китае просят 180 тыс. юаней (2,32 млн рублей). Примечательно, что после старта продаж цены на машину снижаются – таковы особенности китайского рынка.

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Источник: китайские-автомобили.рф

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Светлана Тарасенко
Фото:Geely
16.09.2024
Фото:Geely
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