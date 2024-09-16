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Бренд Denza стал полностью китайским

Компания Mercedes-Benz вышла из совместного проекта с китайским BYD

Компания BYD полностью выкупила у Mercedes-Benz оставшиеся 10% акций марки Denza. Теперь она превратилась из совместного предприятия в полностью китайскую марку.

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Предприятие было основано в 2011 году с равным распределением количества акций между сторонами. Постепенно BYD выкупал акции Denza, став к лету 2022 года владельцем 90% ценных бумаг бренда.

Известно, что компания Denza Motors продала в августе 9989 автомобилей в августе 2024 года, а ее продажи в этом году достигли 79 894 единиц, бренд ждёт трансформация для улучшения показателей.

В модельный ряд входят кроссоверы Denza N7 и N8, минивэн D9 и только что представленный универсал бизнес-класса Denza Z9.

Denza Nev
Denza Nev

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: ithome

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
16.09.2024
Фото:Wikimedia
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