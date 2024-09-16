Наказание за управление авто без ОСАГО ужесточат — кабмин одобрил законопроект

В кабмине поддержали проект закона о штрафах водителям за езду без полиса ОСАГО

Кабмин одобрил законопроект, в рамках которого в России введут штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей за повторное управление транспортным средством (ТС) без полиса ОСАГО. Документ разработал парламент Кабардино-Балкарии, соответствующие изменения внесут в Кодекс административных правонарушений.

«Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, поддерживается. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», – говорится в проекте отзыва.

По мнению авторов законопроекта, нежелание автовладельцев страховать свою гражданскую ответственность связано с относительно низкой суммой административного штрафа по сравнению со стоимостью полиса ОСАГО – 800 рублей (или 400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней).

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что управление ТС без полиса ОСАГО нарушает, в частности, права потерпевшего в ДТП в случае получения возмещения. В итоге растет количество судебных процессов по искам о возмещении ущерба между потерпевшим и виновником аварии, также увеличивается количество штрафов (800 рублей) на одного и того же водителя. Некоторые несознательные водители не спешат оформлять полис ОСАГО «ввиду мягкости административного наказания».

«Полагаем, что более строгое наказание за повторное совершение данного административного правонарушения будет способствовать увеличению количества лиц, заключающих договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», – убеждены авторы инициативы.

Таким образом, количество случаев с ограничением прав потерпевших во время ДТП, уменьшится, говорится в пояснительной записке.

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Источник: tass.ru