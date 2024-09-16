Дилеры переписали цены на эти машины в сентябре

«Автостат»: семь марок поменяли цены на автомобили в первой половине сентября

С 1 по 15 сентября 2024 года изменилась стоимость машин семи марок, официально представленных на российском рынке. У бренда GAC подорожали все версии кроссоверов GS3 и GS8, за исключением стартовых. Четыре комплектации модели GAC GS3 стали дороже на 100 тысяч рублей (плюс 3,8-4,2%). GAC GS8 в трех версиях подорожал на 100-150 тысяч (плюс 2,4-3,3%).

У бренда Chery кроссовер Tiggo 4 PRO в комплектации Family подорожал на 10 тысяч рублей (+0,4%), а в версии Style – на 15 тысяч (+0,6%). Кроссовер Belgee X70 стал дороже на 20 тысяч рублей (плюс 0,6-0,8%).

Аналогичную прибавку в цене получили такие модели Geely, как седан Emgrand (+0,8-1,0%) и кроссовер Atlas Pro (+ 0,6-0,7%).

Компания Sollers увеличила цену модели Argo, которая в исполнении 3,5Т подорожала на 80 тысяч рублей или на 2,5-2,9%. УАЗ поднял цены на коммерческую модель «Профи» на 50-149 тысяч, т.е. на 2,5-7,0%.

Снизил цены только премиальный бренд EXEED. Так, рестайлинговый внедорожник VX в стартовой комплектации Prestige подешевел на 50 тысяч рублей (-0,9%), а рестайлинговый переднеприводный кроссовер LX в версии Premium стал дешевле на 100 тысяч (-3,0%).

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автостат»