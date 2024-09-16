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Этот бренд пообещал гарантию и поддержку «параллельным» машинам

Voyah запустил гарантию автомобилям, ввезенным в Россию неофициально

Бренд Voyah распространил гарантию на машины, ввезенные в РФ по параллельным каналам. Пресс-служба этой марки сообщила о запуске новой программы: за дополнительную плату гарантия автопроизводителя будет действовать и на неофициально ввезенные в страну автомобили. Так, на неофициально ввезенные кроссоверы Free и минивэны Dream предложена гарантия сроком один или три года, а также программа поддержки на дороге.

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Также теперь для этих авто доступны обновление прошивки, русификация мультимедийной системы и доступ в фирменный магазин приложений.

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Все перечисленное доступно для машин, неофициально купленных до 1 сентября текущего года. Оформить заводскую гарантию предлагается на год, три года или же 100 тысяч километров. При этом пробег на автомобиле, который встает на гарантию, не должен превышать 80 тысяч километров.

Также можно выбрать гарантию только на основные узлы автомобиля, например, двигатель. Второй вариант – оформить услугу полного гарантийного покрытия на определенный программой срок. Программа начинает действовать через два дня или 100 километров пробега после приобретения сертификата.

Voyah Free
Voyah Free

Стоимость программы начинается от 135 тысяч рублей, в сумму входят услуги обновления прошивки, установки последней версии русификации и доступ в магазин приложений Voyah Store. Предложение действует только на модели Free и Dream. При этом официально в России продаются и другие автомобили Voyah, а именно седан Passion и внедорожник M-Hero.

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Источник: Voyah

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Ушакова Ирина
Фото:Voyah
16.09.2024
Фото:Voyah
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