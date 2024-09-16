Новый рамный внедорожник скоро начнут продавать в России

В России выдали ОТТС на новый внедорожник Tank 400

Китайский автоконцерн Great Wall сертифицировал в РФ еще одну модель Tank: небольшой рамный внедорожник Tank 400. Уточняется, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) получено не на гибридную, а на бензиновую или дизельную версию модели, которая пока не продается в Китае.

Ознакомиться с документом и узнать, какая именно версия Tank 400 была сертифицирована в России, невозможно. Возможно, ОТТС получено сразу на оба исполнения, характеристики которых для китайского рынка уже известны.

Дизельный Tank 400, который внешне почти ничем не отличается от гибридного, получил 186-сильный мотор объемом 2,4 литра, работающий в паре с классической 9-ступенчатой АКП. Его размеры составляют 4985*1960*1905 мм при колесной базе 2850 мм.

Tank 400

Бензиновый внедорожник тоже визуальных отличий не имеет. Он оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с., сопряженным с 48-вольтовым стартером-генератором, 9-ступенчатой АКП. Привод – автоматический полный (torque-on-demand).

Tank 400

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Китайские автомобили»