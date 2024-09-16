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Кризис накрывает автопром Европы: закрывается еще один завод с мировым именем
Жители Брюсселя протестуют против возможного...

Кризис накрывает автопром Европы: закрывается еще один завод с мировым именем

Жители Брюсселя протестуют против возможного закрытия автозавода Audi

Масштабные протесты с участием тысяч людей прошли в столице Бельгии Брюсселе. Протестанты выступают против возможного закрытия автомобильного завода Audi и других предприятий автопрома.

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Шествие демонстрантов стартовало от Северного вокзала столицы, затем процессия направилась к центральной площади – там находится Европарламент. Участники шествия возмущены тем, что власти страны позволяют переносить производства из Евросоюза несмотря на то, что они приносят прибыль.

«Несмотря на сверхприбыль, которую получали в течение нескольких лет, теперь мы должны расплачиваться за кризис. Мы не приемлем этого», – подчеркнул представитель Федерации профсоюзов Бельгии Сор Хилляль.

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Отмечается, что переносу производств предшествовало решение о якобы их нерентабельности на территории Европы. Известно, что один из автогигантов – компания Volkswagen намерена закрыть заводы в ФРГ, у Renault возникли проблемы с «зеленой» повесткой, а франко-итало-американский Stellantis на фоне энергетического кризиса теряет доходы.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 6
16.09.2024
Фото:freepik / usertrmk
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