Кризис накрывает автопром Европы: закрывается еще один завод с мировым именем

Жители Брюсселя протестуют против возможного закрытия автозавода Audi

Масштабные протесты с участием тысяч людей прошли в столице Бельгии Брюсселе. Протестанты выступают против возможного закрытия автомобильного завода Audi и других предприятий автопрома.

Шествие демонстрантов стартовало от Северного вокзала столицы, затем процессия направилась к центральной площади – там находится Европарламент. Участники шествия возмущены тем, что власти страны позволяют переносить производства из Евросоюза несмотря на то, что они приносят прибыль.

«Несмотря на сверхприбыль, которую получали в течение нескольких лет, теперь мы должны расплачиваться за кризис. Мы не приемлем этого», – подчеркнул представитель Федерации профсоюзов Бельгии Сор Хилляль.

Отмечается, что переносу производств предшествовало решение о якобы их нерентабельности на территории Европы. Известно, что один из автогигантов – компания Volkswagen намерена закрыть заводы в ФРГ, у Renault возникли проблемы с «зеленой» повесткой, а франко-итало-американский Stellantis на фоне энергетического кризиса теряет доходы.

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Источник: ria.ru