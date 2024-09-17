Немецкий автопроизводитель уволит всех сотрудников с закрывающихся заводов
Bloomberg: Volkswagen может сократить 15 тыс. работников из-за закрытия заводов
Немецкий автоконцерн Volkswagen допустил сокращение 15 тыс. рабочих своих заводов в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Jefferies.
Этот шаг будет стоить компании Volkswagen €4 млрд. Ожидается, что профсоюзы будут протестовать только из-за зарплаты, а не самих увольнений, если только они не были защищены контрактами.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: Bloomberg
Фото:freepik / freepik
17.09.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0