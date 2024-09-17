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Немецкий автопроизводитель уволит всех сотрудников с закрывающихся заводов
17 сентября
Немецкий автопроизводитель уволит всех сотрудников с закрывающихся заводов
Bloomberg: Volkswagen может сократить 15 тыс....
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Немецкий автопроизводитель уволит всех сотрудников с закрывающихся заводов

Bloomberg: Volkswagen может сократить 15 тыс. работников из-за закрытия заводов

Немецкий автоконцерн Volkswagen допустил сокращение 15 тыс. рабочих своих заводов в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Jefferies.

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4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

Этот шаг будет стоить компании Volkswagen €4 млрд. Ожидается, что профсоюзы будут протестовать только из-за зарплаты, а не самих увольнений, если только они не были защищены контрактами.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Bloomberg

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
17.09.2024
Фото:freepik / freepik
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