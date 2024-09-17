Эксперт рассказал, как решить проблему с нехваткой водителей такси

Петр Шкуматов: Путевые листы и ежедневные техосмотры в такси давно неактуальны

Минтранс России опубликовал проект приказа «Об установлении порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств, легкового такси».

Согласно проекту приказа, водитель сможет самостоятельно проводить контроль, если имеет стаж работы не менее года, соответствует профессиональным и квалификационным требованиям, имеет удостоверение о повышении квалификации или диплом ‎о профессиональной переподготовке по направлению «контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта».

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал, что на сегодняшний день у таксистов, получивших диплом ‎о профессиональной переподготовке по этому направлению, уже есть возможность самостоятельного технического осмотра автомобилей.

Но для его проведения необходимо также специальное поверенное оборудование, сертифицированное для оценки состояния автомобиля.

Согласно же новым предлагаемым правилам, самостоятельный осмотр водители смогут проводить без дорогостоящего оборудования.

Эксперт отметил, что такое нововведение повысит спрос на курсы профессиональной переподготовки и частично облегчит процедуру технического осмотра автомобилей.

Вместе с тем, эксперт считает, что путевые листы и ежедневные технические осмотры уже давно потеряли свою актуальность, как и ежедневные медицинские осмотры, которые таксист должен проходить дважды в день.

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов», эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Такие строгие правила избыточны и могут привести к оттоку водителей такси. В отрасли будет дефицит кадров, соответственно, будут расти тарифы, будет ухудшаться качество сервиса. Ничего хорошего как отрасли, так и пассажирам такие требования не принесут.

Достаточно, чтобы водитель такси ежегодно проходил медкомиссию, подтверждал, что он здоров, и получал соответствующую справку. Касаемо технического осмотра автомобиля, тут уже установлена повышенная частота технического осмотра на станции – раз в полгода, этого достаточно для безопасной эксплуатации автомобиля. Такое смягчение правил частично решит проблему с нехваткой водителей.