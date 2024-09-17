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Когда ждать хорошие скидки на покупку машины — эксперты рассказали

Эксперты объяснили, почему сейчас оптимальное время для покупки автомобиля

Купить автомобиль в текущих условиях можно на хороших условиях, не дожидаясь действия новой ставки Центробанка. Об этом рассказали эксперты автоотрасли.

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По словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Марии Ермиловой, сегодня еще можно найти варианты автокредита под более низкий процент.

«После повышения ЦБ ключевой ставки изменение условий не происходит в тот же день. В этой ситуации можно воспользоваться как имеющимися акциями автодилеров, так и теми, которые неизбежно начнут появляться, потому что продажи должны продолжаться», – рекомендует эксперт.

Ермилова считает, что все зависит от имеющегося бюджета и скорости приобретения.

В то же время автоэксперт Евгений Соловьев предупреждает, что в настоящее время наблюдается тенденция, что автомобили только дорожают и будут дорожать, и других предпосылок нет. По его мнению, остается только надеяться на праздничные скидки, которые дилеры начнут предлагать в преддверии новогодних праздников.

«После ажиотажного спроса в августе, вызванного будущим повышением утильсбора, скорее всего в декабре-феврале мы увидим традиционные предложения на автомобили 2024 года со скидкой. Также никто не отменял варианты заказа б/у авто из Кореи, Китая или Японии с самостоятельной уплатой льготного утильсбора», – подчеркивает эксперт.

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Напомним, Центробанк России 13 сентября 2024 года повысил ключевую ставку до 19%, в экспертном сообществе ожидают на этом фоне роста цен на авторынке.

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Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
17.09.2024
Фото:Depositphotos
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