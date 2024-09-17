Когда ждать хорошие скидки на покупку машины — эксперты рассказали

Эксперты объяснили, почему сейчас оптимальное время для покупки автомобиля

Купить автомобиль в текущих условиях можно на хороших условиях, не дожидаясь действия новой ставки Центробанка. Об этом рассказали эксперты автоотрасли.

По словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Марии Ермиловой, сегодня еще можно найти варианты автокредита под более низкий процент.

«После повышения ЦБ ключевой ставки изменение условий не происходит в тот же день. В этой ситуации можно воспользоваться как имеющимися акциями автодилеров, так и теми, которые неизбежно начнут появляться, потому что продажи должны продолжаться», – рекомендует эксперт.

Ермилова считает, что все зависит от имеющегося бюджета и скорости приобретения.

В то же время автоэксперт Евгений Соловьев предупреждает, что в настоящее время наблюдается тенденция, что автомобили только дорожают и будут дорожать, и других предпосылок нет. По его мнению, остается только надеяться на праздничные скидки, которые дилеры начнут предлагать в преддверии новогодних праздников.

«После ажиотажного спроса в августе, вызванного будущим повышением утильсбора, скорее всего в декабре-феврале мы увидим традиционные предложения на автомобили 2024 года со скидкой. Также никто не отменял варианты заказа б/у авто из Кореи, Китая или Японии с самостоятельной уплатой льготного утильсбора», – подчеркивает эксперт.

Напомним, Центробанк России 13 сентября 2024 года повысил ключевую ставку до 19%, в экспертном сообществе ожидают на этом фоне роста цен на авторынке.

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Источник: aif.ru