#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia Sportage
17 сентября
Поставки популярного и надежного «корейца» в РФ продолжаются: «китайцы» дороже
В России появились в продаже импортные Kia...
На сколько подорожают новые машины до конца года
17 сентября
На сколько подорожают новые машины до конца года
Эксперт Житнухин: Новые автомобили к концу года...
Новые товарные знаки Haval в России — Raval, Tanq, Rank и другие. Зачем столько?
17 сентября
Новые товарные знаки Haval в России — Raval, Tanq, Rank и другие. Зачем столько?
«Автопоток»: марка Haval зарегистрировала в...

Названы самые быстрые и при этом доступные машины в России

Топ-5 динамичных автомобилей по цене от двух до трех млн рублей

В России можно найти достойные варианты быстрых автомобилей до 3 млн рублей. В их числе рестайлинговый Geely Coolray, который разгоняется до «сотни» за 8,1 с. Под капотом этого автомобиля новый 4-цилиндровый мотор мощностью 147 л.с. В базе такая машина стоит 2,5 млн рублей.

Geely Coolray
Geely Coolray

Belgee X50 достигает 100 км/ч за 8,4 с. Он получил полуторалитровый турбомотор и 7-ступенчатый преселективный робот. Цена автомобиля 2,3 млн рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

До «сотни» за 8,4 с разгоняется и топовая версия Livan S6 Pro с мотором мощностью 180 л.с. Стоимость этого автомобиля 2,2 млн рублей.

Omoda C5 с мотором мощностью 147 л.с. разгоняется до «сотни» за 9,9 с. Стоит автомобиль 2,2 млн рублей.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

VGV U75 Plus достигает скорости 100 км/ч за 8,2 с. Она оснащается 2-литровым мотором на 199 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Стоит автомобиль 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Geely
17.09.2024
Фото:Depositphotos | Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0