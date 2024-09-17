Названы самые быстрые и при этом доступные машины в России

Топ-5 динамичных автомобилей по цене от двух до трех млн рублей

В России можно найти достойные варианты быстрых автомобилей до 3 млн рублей. В их числе рестайлинговый Geely Coolray, который разгоняется до «сотни» за 8,1 с. Под капотом этого автомобиля новый 4-цилиндровый мотор мощностью 147 л.с. В базе такая машина стоит 2,5 млн рублей.

Geely Coolray

Belgee X50 достигает 100 км/ч за 8,4 с. Он получил полуторалитровый турбомотор и 7-ступенчатый преселективный робот. Цена автомобиля 2,3 млн рублей.

До «сотни» за 8,4 с разгоняется и топовая версия Livan S6 Pro с мотором мощностью 180 л.с. Стоимость этого автомобиля 2,2 млн рублей.

Omoda C5 с мотором мощностью 147 л.с. разгоняется до «сотни» за 9,9 с. Стоит автомобиль 2,2 млн рублей.

VGV U75 Plus достигает скорости 100 км/ч за 8,2 с. Она оснащается 2-литровым мотором на 199 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Стоит автомобиль 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Quto