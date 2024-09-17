Поставки популярного и надежного «корейца» в РФ продолжаются: «китайцы» дороже

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В России появились в продаже импортные Kia Sportage по цене от 2,7 млн рублей

Новые Kia Sportage массово поставляют в Россию по параллельным каналам.

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4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

Так, на одном из крупнейших сайтов объявлений в сентябре предлагалось около 500 таких кроссоверов по цене от 2 691 000 рублей. За такую сумму предлагается версия Prestige, оснащенная 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой АКП. Привод передний.

Kia Sportage
Kia Sportage

Среди опций передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, кожаный мультируль, набор электронных ассистентов и прочее.

Kia Sportage
Kia Sportage

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Китайский машины того же класса сейчас стоят дороже. Например, Haval F7 нового поколения предлагается по цене от 2 699 000 рублей, Geely Atlas стоит от 3 229 990 рублей, а за бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max просят от 2 770 000 рублей.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
17.09.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
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