Создана самая экономичная версия популярного китайского автомобиля

В Белоруссии представят битопливный Geely Emgrand от компании Belgee

В Белоруссии создали битопливный седан Geely Emgrand, автомобиль планируют собирать на заводе Belgee. Презентация пройдет 19 сентября.

Перевод на ГБО и дальнейшее серийное производство автомобиля будет осуществляться силами «АТС — Белавто»: это белорусская дочерняя компания российской ГК «АТС». Премьера Geely Emgrand CNG состоится в индустриальном парке «Великий камень» в Минской области.

Geely Emgrand

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

Geely Emgrand

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Источник: «Автоброкер Клуб»