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Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
17 сентября
Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
В Кореновском районе Кубани произошло ДТП с...
Forthing T5
17 сентября
Собранные в РФ кроссоверы с автоматом и 1,5-литровым ДВС от Mitsubishi поступили в продажу
Первые кроссоверы Forthing T5 за 2 млн рублей...
Suzuki Ertiga
17 сентября
В РФ появился новый надежный 7-местный «японец» – и он дешевле «китайцев»
В Россию привезли компактвэны Suzuki Ertiga по...

Создана самая экономичная версия популярного китайского автомобиля

В Белоруссии представят битопливный Geely Emgrand от компании Belgee

В Белоруссии создали битопливный седан Geely Emgrand, автомобиль планируют собирать на заводе Belgee. Презентация пройдет 19 сентября.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

Перевод на ГБО и дальнейшее серийное производство автомобиля будет осуществляться силами «АТС — Белавто»: это белорусская дочерняя компания российской ГК «АТС». Премьера Geely Emgrand CNG состоится в индустриальном парке «Великий камень» в Минской области.

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

Geely Emgrand
Geely Emgrand
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Источник: «Автоброкер Клуб»

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
17.09.2024
Фото:Geely
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