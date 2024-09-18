Получить деньги при ДТП можно без ОСАГО

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Автоюрист Радько перечислил три способа, как защитить себя при ДТП без ОСАГО

В России участникам ДТП, не имеющим полиса ОСАГО, придется решать вопрос о денежной компенсации в суде, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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Если у виновника аварии нет ОСАГО, то требовать компенсации придется в суде. Если у него есть полис, а у потерпевшего нет, то второму нужно обратиться в страховую компанию первого. Если у обоих водителей нет ОСАГО, то потерпевшему тоже придется идти в суд. Ему предстоит оценить полученный ущерб и заплатить госпошлину, рассказал юрист.

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Он заметил, что водители могут договориться о выплате до суда. Подобные вопросы в суде обычно решаются долго, особенно если виновник аварии не согласен с размером компенсации. Также он имеет право потребовать провести судебную экспертизу, которая займет 3-4 месяца, и подать на апелляцию. Судебный процесс может растянуться от полугода до неопределенного срока, сообщил Радько. В связи с этим он посоветовал водителям оформлять полис ОСАГО.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
18.09.2024
Фото:Depositphotos
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