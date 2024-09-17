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Учите матчасть: пользователей электросамокатов начали штрафовать по-крупному

В Москве еще одного самокатчика-нарушителя оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Москве на 100 тысяч рублей оштрафовали еще одного пользователя электросамоката. О наказании за езду вдвоем рассказали в пресс-службе сервиса кикшеринга «МТС Юрент».

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«Сервис кикшеринга "МТС Юрент" списал первый штраф в размере 100 тыс. рублей за езду вдвоем в Москве. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту. Напомним, что кикшеринг поддержал инициативу департамента транспорта столицы и увеличил санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября», – уточнили в пресс-службе.

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Отмечается, что сообщение о нарушении служба поддержки «МТС Юрент» получила от одного из консультантов безопасности сервиса. По факту обращения провели проверку, установили аккаунт пользователя-нарушителя и выписали ему штраф в размере 100 тыс. рублей.

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Напомним, департамент транспорта Москвы в августе текущего года призвал операторов сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) повысить до 100 тыс. рублей штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям. Операторы поддержали идею Дептранса, и с 1 сентября новая мера вступила в силу.

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Источник: tass.ru

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Фото:АГН «Москва»
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