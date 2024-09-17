2,0 литра, 203 л.с., автомат: знакомый экономичный «японец» обновился
Дилер привез в РФ японский седан Honda Civic последнего поколения по цене 3 500 000 руб.
Автомобиль предлагается в комплектации Sharp Edition с гибридной трансмиссией на базе ДВС объемом 2,0 литра с электромотором, общей мощностью 203 л.с., АКП. Привод передний.
Honda Civic обновился весной 2024 года, главным изменением стало наличие гибридной трансмиссии.
Также у Civic появился новый передний бампер с шестиугольной радиаторной решеткой. Большие угловые вентиляционные отверстия заменили на узкие вертикальные, а сама решетка радиатора стала чуть больше.
Модель Civic является одной из самых популярных в линейке Honda, ее выпускают с 1972 года.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.
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Источник: Autonews.ru