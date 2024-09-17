2,0 литра, 203 л.с., автомат: знакомый экономичный «японец» обновился

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В России появился в продаже новый гибридный седан Honda Civic за ₽3,5 млн

Дилер привез в РФ японский седан Honda Civic последнего поколения по цене 3 500 000 руб.

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4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

Автомобиль предлагается в комплектации Sharp Edition с гибридной трансмиссией на базе ДВС объемом 2,0 литра с электромотором, общей мощностью 203 л.с., АКП. Привод передний.

Honda Civic обновился весной 2024 года, главным изменением стало наличие гибридной трансмиссии.

Honda Civic
Honda Civic

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Также у Civic появился новый передний бампер с шестиугольной радиаторной решеткой. Большие угловые вентиляционные отверстия заменили на узкие вертикальные, а сама решетка радиатора стала чуть больше.

Модель Civic является одной из самых популярных в линейке Honda, ее выпускают с 1972 года.

Honda Civic
Honda Civic

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 1
17.09.2024
Фото:Honda
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Отзывы о Honda Civic

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