2,0 литра, 203 л.с., автомат: знакомый экономичный «японец» обновился

В России появился в продаже новый гибридный седан Honda Civic за ₽3,5 млн

Дилер привез в РФ японский седан Honda Civic последнего поколения по цене 3 500 000 руб.

Автомобиль предлагается в комплектации Sharp Edition с гибридной трансмиссией на базе ДВС объемом 2,0 литра с электромотором, общей мощностью 203 л.с., АКП. Привод передний.

Honda Civic обновился весной 2024 года, главным изменением стало наличие гибридной трансмиссии.

Honda Civic

Также у Civic появился новый передний бампер с шестиугольной радиаторной решеткой. Большие угловые вентиляционные отверстия заменили на узкие вертикальные, а сама решетка радиатора стала чуть больше.

Модель Civic является одной из самых популярных в линейке Honda, ее выпускают с 1972 года.

Honda Civic

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru