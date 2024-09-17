Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
В Кореновском районе Кубани произошла массовая авария. Уточняется, что около 11:20 на трассе Майкоп – Усть-Лабинск 18-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Peugeot.
Отечественную машину от удара разорвало на две части, одна из которых отлетела в Nissan, ехавший во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали четыре человека: водители и пассажиры автомобилей ВАЗ-2106 и Peugeot. Их госпитализировали.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю