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Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
17 сентября
Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
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Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП

В Кореновском районе Кубани произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Кореновском районе Кубани произошла массовая авария. Уточняется, что около 11:20 на трассе Майкоп – Усть-Лабинск 18-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Peugeot.

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Отечественную машину от удара разорвало на две части, одна из которых отлетела в Nissan, ехавший во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водители и пассажиры автомобилей ВАЗ-2106 и Peugeot. Их госпитализировали.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь продается в России по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
17.09.2024
Фото:МВД Медиа
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