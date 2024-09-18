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Великолепная «семерка»: почему отечественный автомобиль обошел все иномарки

Эксперт Логинов объяснил феномен популярности у россиян машин от АВТОВАЗа

Доступная цена, простота обслуживания и наличие запчастей делают отечественные автомобили самыми ликвидными в России. Таким мнением поделился автоэксперт Сергей Логинов.

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Рассуждая о том, почему среди россиян до сих пор востребованы автомобили российского автопрома, включая те, которые уже давно не выпускают, эксперт отметил, что такие машины можно ремонтировать самостоятельно.

«Дешевизна (200-300 тыс. руб.), простота ремонта и обилие “копеечных” запасных частей – вот залог успеха. Как правило, это машины с пробегом в 300-500 тыс. км – самые дешевые и при этом одни из самых ликвидных машин на, скажем так, глубоко вторичном рынке», – объяснил эксперт.

Такие машины еще могут передвигаться, их можно легко и дешево обслуживать и ремонтировать, причем своими руками и без необходимости заезда на СТО для диагностики, констатирует Логинов. И такая тенденция продлится еще долгое время на фоне постоянно растущих цен на новые автомобили, подытожил эксперт.

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Напомним, согласно данным «Автостата», самой популярной моделью на вторичном рынке России в конце текущего лета стал седан Lada 2107 – таких машин купили в количестве 12,8 тыс. экземпляров. Еще одна модель от АВТОВАЗа – Lada 2114 «Самара-2» заняла четвертое место в топ-5 на вторичном рынке с 10,7 тыс. проданных единиц.

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Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
18.09.2024
Фото:Depositphotos
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