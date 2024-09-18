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2 литра, 265 л.с., автомат: в России появится новый китайский автомобиль

Компания GAC в 2025 году запустит в России продажи нового бизнес-седана Empow

Китайский бренд GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России. В апреле текущего года впервые появилась информация о том, что компания может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге GAC приняла соответствующее решение.

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Планируется, что привезут в Россию новинку в первом квартале 2025 года. Седан оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

GAC Empow
GAC Empow
GAC Empow
GAC Empow

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 4
18.09.2024
Фото:GAC
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