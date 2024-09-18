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Эксперт рассказал, почему машины на вторичке могут подорожать сильнее, чем новые

Вице-президент НАС Шапарин объяснил, почему не стоит сейчас покупать автомобиль

Российским автовладельцам стоит воздержаться от покупки машины с пробегом, если нет такой необходимости, несмотря на прогнозируемый на рынке рост цен. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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Комментируя прогнозы аналитиков, что цены на подержанные машины могут вырасти на 15-30% уже текущей осенью из-за повышения ставки утильсбора с 1 октября, Шапарин назвал такие прогнозы ожидаемыми.

«Цены на подержанные автомобили являются производным от стоимости новых. Поэтому совершенно очевидно, что, когда дорожают одни модели, это происходит и с другими. Возможно, мы даже столкнемся с большим ростом цен на б/у, чем на новые машины», – прогнозирует глава НАС.

Но не стоит скупать машины на вторичке без серьезной нужды, рекомендует Шапарин.

«Приобретать автомобиль нужно только в том случае, если он необходим и востребован. Других вариантов просто нет», – констатирует специалист.

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В текущих условиях нет никаких оснований для снижения стоимости автомобилей, это обусловлено тем, что дополнительных поступлений легковых автомобилей на рынок в настоящее время нет, резюмировал Шапарин.

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Источник: m24.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
Количество просмотров 1
18.09.2024
Фото:Дмитрий Рогулин/ТАСС
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