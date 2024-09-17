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Назван самый популярный в России автомобиль с пробегом

«Автостат»: самым популярным подержанным авто в августе в РФ стал ВАЗ-2107

В России в августе текущего года самым продаваемым б/у автомобилем стал отечественный ВАЗ-2107. Эта машина является лидером продаж на вторичке уже седьмой месяц подряд. В августе было куплено 12,8 тыс. ВАЗ-2107.

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4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

Второе и третье место заняли Kia Rio (12 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (11,3 тыс. ед.). На четвертой строчке рейтинга находится хэтчбек Lada 2114 «Самара-2» (10,7 тыс. ед.). В топ-5 также попал Ford Focus (продано 10,4 тыс. машин).

ВАЗ-2107
ВАЗ-2107

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
17.09.2024
Фото:АВТОВАЗ
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