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Китайский автопром планомерно захватывает рынок Евросоюза, США и Японии

Акции автоконцернов ЕС, США и Японии падают на фоне роста автопрома Китая

Акции автопроизводителей Евросоюза, США и Японии значительно упали в цене по сравнению с уровнем конца 2023 года на фоне падения спроса на электрокары. К таким выводам пришли аналитики ведущего японского экономического издания.

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При этом отмечается, что котировки акций конкурентов из Китая заметно выросли за этот же период. В частности, по состоянию на 13 сентября акции порядка 1,6 тыс. ведущих мировых производителей автомобилей и компонентов стоили, в целом, более 2,8 трлн долларов. Это на 6% меньше, чем было в последний день работы фондовых рынков в 2023 году.

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Резкое падение сразу на 26% зафиксировано на акции автопроизводителей ЕС. В Японии и США их стоимость снизилась на 8% и 6%. А акции китайских автоконцернов выросли, в целом, на 18%. В частности, на 21% подскочили акции у ведущего в Китае производителя электрокаров BYD.

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По мнению экономистов, проблемы у производителей ЕС связаны с низкими продажами электрокаров – по итогам июля их продажи упали на 10,8% в сравнении с прошлым годом. Еще одной причиной аналитики назвали присутствие на рынке Евросоюза китайских компаний, предлагающих автомобили по относительно низким ценам.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
18.09.2024
Фото:Depositphotos
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