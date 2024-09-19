Соревнование «Жигулевская миля» поменяет формат – будут гоняться на воде

На водохранилище в Тольятти пройдут рекордные заезды «Жигулевская миля»

Ставшая местом установления национальных рекордов скорости и презентаций грядущих новинок автопрома «Жигулевская миля» будет проведена в альтернативном формате. Как известно, впервые соревнование с таким названием прошло 8-11 февраля 2024 года на льду акватории Куйбышевского водохранилища в городе Тольятти. Теперь же место останется прежним, а заезды пройдут на открытой воде.

Организаторы сообщают, что соревнование организуется создателями «Балтийской мили» – уже существующего национального состязания на открытой воде. Осенний вариант фестиваля скорости «Жигулевская миля» должен объединить в себе одиночные скоростные заезды водномоторной техники, красочное шоу на воде, sup-карнавал, костюмированный велопробег. Также обещаны «эксклюзивные новинки» от АВТОВАЗа.

Напомним, «Жигулевская миля» — это скоростные заезды на дистанции, равной длине вазовского конвейера, 1433 м. В дебютном зимнем соревновании на льду Тольятти приняли участие более 120 известных пилотов со всей России. Они состязались не только в «жигулевской», но и в «байкальской» миле, которая составляет 1642 м – это глубина Байкала. Также на льду была организована овальная трасса для показательных заездов. Что оригинального придумают на воде? Посмотрим.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Тольятти 24, Правительство Самарской обл., «Жигулевская миля»