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Niva Sport на фестивале «Жигулевская миля», Тольятти, февраль 2024
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Раскрыты все особенности Нивы Sport. Скоро начнут собирать!

АВТОВАЗ полностью рассекретил внедорожник Niva Sport

В минувшие выходные в Тольятти прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля», где одним из шоу-стопперов стала спортивная версия классической Niva Legend. Эта модификация должна скоро попасть на конвейер под именем Niva Sport. СМИ сообщают, что АВТОВАЗ показал предсерийную версию – мы же отметим, что это, вероятнее всего, тот же самый автомобиль, что мы сфотографировали еще летом 2023 года.

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Зато теперь воочию показаны все подробности, о которых доселе сообщалось лишь на словах. Под капотом у машины – 120-сильный двигатель 1.6 от Granta Sport, стоящий под капотом, в отличие от Гранты, продольно. Подверглись замене валы, впускная и выпускная системы, а все карданные соединения в полноприводной трансмиссии выполненные через ШРУСы.

Еще одна деталь шасси обращает не себя внимание: это задние дисковые тормоза, примененные на серийной (хотя пока – все же предсерийной) Ниве впервые. Салон по большей части унифицирован с исходной Нивой Legend, однако управление раздаткой осуществляется не через два, а через один рычаг, как у Niva Travel. Отдельные элементы обшиты экокожей с красной прострочкой, установлены измененные сиденья с символикой Lada Sport.

Niva Sport на фестивале «Жигулевская миля», Тольятти, февраль 2024
Niva Sport на фестивале «Жигулевская миля», Тольятти, февраль 2024

Внешне машина узнается по шноркелю, воздухозаборнику на капоте, более широким аркам с пластиковыми накладками, дискам 17" и шильдикам от подразделения Lada Sport. Именно ООО «Лада Спорт» будет заниматься сборкой этих машин. Старт производства намечен на 2024 год, по неофициальным данным, это случится не раньше сентября.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Павел Атрощенко

Фото: LADA Sport ROSNEFT

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За РулемИннокентий Кишкурно
12.02.2024
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+31