Раскрыты все особенности Нивы Sport. Скоро начнут собирать!

АВТОВАЗ полностью рассекретил внедорожник Niva Sport

В минувшие выходные в Тольятти прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля», где одним из шоу-стопперов стала спортивная версия классической Niva Legend. Эта модификация должна скоро попасть на конвейер под именем Niva Sport. СМИ сообщают, что АВТОВАЗ показал предсерийную версию – мы же отметим, что это, вероятнее всего, тот же самый автомобиль, что мы сфотографировали еще летом 2023 года.

Зато теперь воочию показаны все подробности, о которых доселе сообщалось лишь на словах. Под капотом у машины – 120-сильный двигатель 1.6 от Granta Sport, стоящий под капотом, в отличие от Гранты, продольно. Подверглись замене валы, впускная и выпускная системы, а все карданные соединения в полноприводной трансмиссии выполненные через ШРУСы.

Еще одна деталь шасси обращает не себя внимание: это задние дисковые тормоза, примененные на серийной (хотя пока – все же предсерийной) Ниве впервые. Салон по большей части унифицирован с исходной Нивой Legend, однако управление раздаткой осуществляется не через два, а через один рычаг, как у Niva Travel. Отдельные элементы обшиты экокожей с красной прострочкой, установлены измененные сиденья с символикой Lada Sport.

Niva Sport на фестивале «Жигулевская миля», Тольятти, февраль 2024

Внешне машина узнается по шноркелю, воздухозаборнику на капоте, более широким аркам с пластиковыми накладками, дискам 17" и шильдикам от подразделения Lada Sport. Именно ООО «Лада Спорт» будет заниматься сборкой этих машин. Старт производства намечен на 2024 год, по неофициальным данным, это случится не раньше сентября.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Павел Атрощенко

Фото: LADA Sport ROSNEFT