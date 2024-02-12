Раскрыты все особенности Нивы Sport. Скоро начнут собирать!
В минувшие выходные в Тольятти прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля», где одним из шоу-стопперов стала спортивная версия классической Niva Legend. Эта модификация должна скоро попасть на конвейер под именем Niva Sport. СМИ сообщают, что АВТОВАЗ показал предсерийную версию – мы же отметим, что это, вероятнее всего, тот же самый автомобиль, что мы сфотографировали еще летом 2023 года.
Зато теперь воочию показаны все подробности, о которых доселе сообщалось лишь на словах. Под капотом у машины – 120-сильный двигатель 1.6 от Granta Sport, стоящий под капотом, в отличие от Гранты, продольно. Подверглись замене валы, впускная и выпускная системы, а все карданные соединения в полноприводной трансмиссии выполненные через ШРУСы.
Еще одна деталь шасси обращает не себя внимание: это задние дисковые тормоза, примененные на серийной (хотя пока – все же предсерийной) Ниве впервые. Салон по большей части унифицирован с исходной Нивой Legend, однако управление раздаткой осуществляется не через два, а через один рычаг, как у Niva Travel. Отдельные элементы обшиты экокожей с красной прострочкой, установлены измененные сиденья с символикой Lada Sport.
Внешне машина узнается по шноркелю, воздухозаборнику на капоте, более широким аркам с пластиковыми накладками, дискам 17" и шильдикам от подразделения Lada Sport. Именно ООО «Лада Спорт» будет заниматься сборкой этих машин. Старт производства намечен на 2024 год, по неофициальным данным, это случится не раньше сентября.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Павел Атрощенко
Фото: LADA Sport ROSNEFT
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!