#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
60 миллионов машин за 55 лет: одна из старейших марок справила юбилей
21 сентября
60 миллионов машин за 55 лет: одна из старейших марок справила юбилей
Xiaomi поздравила Dongfeng Motor с...
Робопес Spot от Boston Dynamics
21 сентября
Упал с лестницы и сломал лапу: Jaguar Land Rover завели робопса, но все пошло не по плану
Робопес Spot начал патрулировать новый завод...
Ведущий Top Gear Фредди Флинтофф до аварии
21 сентября
Стало известно, что окончательно похоронило культовую программу Top Gear
Ведущий Top Gear рассказал об ужасной аварии...

Стало известно, что окончательно похоронило культовую программу Top Gear

Ведущий Top Gear рассказал об ужасной аварии своего коллеги на съемках

В декабре 2022-го профессиональный игрок в крикет и ведущий Top Gear Фредди Флинтофф получил серьезные травмы в аварии на трассе Дансфолд во время съемок. Источник пишет, что это окончательно разрушило некогда популярнейшее автомобильное шоу. В сентябре 2024-го второй ведущий Крис Харрис рассказал драматичные подробности той аварии на подкасте известного шоумена Джо Рогана.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«О чем никогда не говорилось, так это о том, что за три месяца до аварии я пришел на BBC и сказал: если вы ничего не измените, в этом шоу кто-то умрет», – сказал Харрис.

Таки образом ведущий пытался предупредить начальство о том, что ситуация на съемках часто становится опасной и неуправляемой настолько, что это не может не иметь последствий. Более того, за последние несколько лет уже было несколько опасных аварий, в одной из них пострадал сам Харрис, но, по его словам, в BBC «никто не воспринимал это всерьез».

Ведущий Top Gear Фредди Флинтофф до аварии
Ведущий Top Gear Фредди Флинтофф до аварии

И вот – тяжелейшая аварии Фредди Флинтоффа за рулем Morgan 3 Wheeler, ультимативного трехколесного «снаряда», самого по себе очень далекого от какой-либо безопасности. По словам Харриса, в тот день на съемочной площадке царила суматоха, и спешка не позволила поговорить ведущим о том, как подойти к пилотажу сложной машины.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Формально BBC не закрывала проект, но если он и перезапустится, то будет совсем другим. Флинтофф до сих пор восстанавливается после аварии, в которой, в частности, пострадали его голова и лицо, есть и психологические проблемы. Харрис говорит что «никогда не хотел бы больше в этом участвовать»... Кстати, бывшие культовые ведущие Top Gear также заканчивают творческий путь с программой The Grand Tour.

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
21.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0