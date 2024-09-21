Стало известно, что окончательно похоронило культовую программу Top Gear

Ведущий Top Gear рассказал об ужасной аварии своего коллеги на съемках

В декабре 2022-го профессиональный игрок в крикет и ведущий Top Gear Фредди Флинтофф получил серьезные травмы в аварии на трассе Дансфолд во время съемок. Источник пишет, что это окончательно разрушило некогда популярнейшее автомобильное шоу. В сентябре 2024-го второй ведущий Крис Харрис рассказал драматичные подробности той аварии на подкасте известного шоумена Джо Рогана.

«О чем никогда не говорилось, так это о том, что за три месяца до аварии я пришел на BBC и сказал: если вы ничего не измените, в этом шоу кто-то умрет», – сказал Харрис.

Таки образом ведущий пытался предупредить начальство о том, что ситуация на съемках часто становится опасной и неуправляемой настолько, что это не может не иметь последствий. Более того, за последние несколько лет уже было несколько опасных аварий, в одной из них пострадал сам Харрис, но, по его словам, в BBC «никто не воспринимал это всерьез».

Ведущий Top Gear Фредди Флинтофф до аварии

И вот – тяжелейшая аварии Фредди Флинтоффа за рулем Morgan 3 Wheeler, ультимативного трехколесного «снаряда», самого по себе очень далекого от какой-либо безопасности. По словам Харриса, в тот день на съемочной площадке царила суматоха, и спешка не позволила поговорить ведущим о том, как подойти к пилотажу сложной машины.

Формально BBC не закрывала проект, но если он и перезапустится, то будет совсем другим. Флинтофф до сих пор восстанавливается после аварии, в которой, в частности, пострадали его голова и лицо, есть и психологические проблемы. Харрис говорит что «никогда не хотел бы больше в этом участвовать»... Кстати, бывшие культовые ведущие Top Gear также заканчивают творческий путь с программой The Grand Tour.

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Источник: Motor1