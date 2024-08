Трейлер и дата последнего The Grand Tour — это мы смотрим!

Опубликован трейлер финального эпизода The Grand Tour, выходящего 13 сентября

Эпичная история о любви к машинам и настоящей мужской дружбе подходит к концу. Как известно, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй расторгают телевизионное партнерство – это значит, что совместной работы больше не будет. У каждого из них, скорее всего, будет свое шоу на стриминге Prime Video, где выходит их совместное детище The Grand Tour.

Но сейчас, после восьми лет The Grand Tour, а до этого – 13 лет культового Top Gear на телеканале BBC, нам предстоит в последний раз увидеть бравых британцев вместе. Посвященный финальному эпизоду трейлер назван The Grand Tour: One For The Road, что можно перевести как «На дорожку!». Надо сказать, что смысл тут – не совсем в привычном нам «присесть» или «сходить». Так часто говорят в английских пабах – «еще одну на дорожку!». И по домам...

Сообщается, что в финале нас ждет «грандиозное турне по всему миру». Последняя доза невероятных приключений, безбашенного юмора и бесконечно трогательных моментов. Шоу выйдет 13 сентября. Не будем грустить и как следует подготовимся к этому событию.

Источник: The Grand Tour