Кларксон, Хаммонд и Мэй прекращают совместную деятельность
Ходившие давно слухи о завершении проекта The Grand Tour с участием прославленных британских автожурналистов Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя получили подтверждение. Все трое расторгают телевизионное партнерство. Предпоследний эпизод шоу из Мавритании вышел в феврале, финальный же ожидается позднее в этом году.
Легендарное трио расстается спустя 21 год, в течение которого выходили шоу Top Gear на телеканале BBC и The Grand Tour на стриминге Prime Video компании Amazon.
«Мы решили это давным-давно. Единственная вещь, которую мы хотели бы контролировать – это решение о том, когда, где и как мы приземлимся», – заявил ранее в этом году Ричард Хаммонд.
Кларксон и Хаммонд стали ведущими Top Gear в 2002-м, а двумя годами позже Джеймс Мэй заменил в кадре Джейсона Доу, который до этого был третьим ведущим. После 13 лет работы на Top Gear и скандала Кларксона с BBC все трое перешли на работу в Amazon и начали «большое путешествие» – The Grand Tour – которое длилось с 2016 года и совсем скоро завершится.
Известно, что Кларксон продолжит снимать свой успешный проект Clarkson's Farm («Ферма Кларксона»), а у Хаммонда и Мэя, вероятно, появятся свои проекты в будущем. Мэй уже выпускал на Prime Video несколько видео о путешествиях и кулинарии, а Хаммонд в 2021 году вел шоу о выживании The Great Escapists («Великие эскаписты») с бывшей «разрушительницей легенд» Тори Беллечи в качестве соведущей.
Что касается The Grand Tour, то ходят слухи о продлении проекта с новыми ведущими в кадре. Хорошая ли эта идея? Тут каждый найдет свой ответ, оценив то, каким стал культовый Top Gear после смены ведущих.
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Источник: The Daily Mail
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