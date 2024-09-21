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Зачем тракторам такие колеса? Давайте разберемся!

На видео показали уникальную систему трактора-трансформера Peecon

Пятое и даже шестое колесо – зачем они нужны тракторам? И речь не о каких-то вполне понятных конструкциях, вроде дополнительной оси, а об образцах, напоминающих роботов-трансформеров из умозрительного будущего... Тем не менее, такие существуют, и вполне оправданно.

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Для увеличения пятна контакта колеса с поверхностью на колесные тракторы часто ставят так называемые спарки – сдвоенные (или «спаренные») колеса, сидящие с на одной оси. Конструкция хорошо себя зарекомендовавшая, но с явным минусом: по дорогам общего пользования на таком тракторе своим ходом не поедешь – габариты выходят за стандарт!

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Скажете, дополнительные колеса можно снимать? Но это время, трудоемкость да и необходимость решать вопрос с транспортировкой снятого... Проблему решила голландская компания Peecon, славящаяся нестандартными решениями в области сельхозтехники. Вы восхищаетесь ламбо-дверями? Взгляните-ка лучше на «peecon-колеса»!

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
21.09.2024
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