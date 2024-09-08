Концепт-тракторы! Самые невероятные машины ближайшего будущего
За последние несколько нет многие крупные (и не очень) разработчики сельскохозяйственной техники показали свои концепты – есть ощущение, что с приходом электрической тяги и искусственного интеллекта от образа дымящего, тарахтящего и чумазого дизельного монстра мы избавимся уже в ближайшем будущем. Ну, может быть, не прямо-таки мы, а... Как бы там ни было, а видео сегодня у нас прелюбопытное.
Вот, например, Steyr Concept, показанный всемирно известным австрийским производителем сельхозтехники в прошлом году. Кстати, разработка удостоилась нескольких престижных премий в области дизайна.
Переосмысленный классический дизайн здесь перекликается с новейшими технологиями – проекционные дисплеи обеспечивают максимальный обзор оператору, а силовая установка, конечно же, гибридная. И в ее основе – что бы вы думали! – старый добрый 4-цилиндровый дизель... Но не все так просто – давайте разбираться!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: AUTO VIDEO