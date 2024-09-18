2,5 литра, 248 л.с., автомат: новый японский кроссовер привезли в Россию

В России поступил в продажу новый гибридный Toyota Highlander за ₽6,4 млн

Дилер привез в Россию японский полноразмерный кроссовер Toyota Highlander актуального четвертого поколения по цене 6 400 000 руб. Автомобиль предлагается в версии Limited с гибридным двигателем объемом 2,5 литра и общей мощностью 248 л.с., АКП. Привод полный.

Toyota Highlander

Автомобиль четвертого поколения дебютировал в 2021 году. Такой Toyota Highlander продавали в России официально, однако на отечественном рынке была доступна только версия с безальтернативным 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, развивающим 249 л.с.

Интерьер Toyota Highlander

Гибридный Toyota Highlander выпускают в Китае, где налажена крупноузловая сборка автомобиля.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews