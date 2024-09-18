2,5 литра, 248 л.с., автомат: новый японский кроссовер привезли в Россию
В России поступил в продажу новый гибридный Toyota Highlander за ₽6,4 млн
Дилер привез в Россию японский полноразмерный кроссовер Toyota Highlander актуального четвертого поколения по цене 6 400 000 руб. Автомобиль предлагается в версии Limited с гибридным двигателем объемом 2,5 литра и общей мощностью 248 л.с., АКП. Привод полный.
Toyota Highlander
Автомобиль четвертого поколения дебютировал в 2021 году. Такой Toyota Highlander продавали в России официально, однако на отечественном рынке была доступна только версия с безальтернативным 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, развивающим 249 л.с.
Интерьер Toyota Highlander
Гибридный Toyota Highlander выпускают в Китае, где налажена крупноузловая сборка автомобиля.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Autonews
Фото:Toyota
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18.09.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander ()
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander 2010/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+1