Китайцы поставят новый исторический рекорд продаж в России

«Автостат»: в 2024 году в РФ будет продано 900 тыс. машин китайских брендов

По данным агентства «Автостат», в текущем году россияне купят около 900 тысяч китайских автомобилей. Пока же (за восемь месяцев) граждане РФ приобрели 591 тысячу машин из КНР.

Лидирует марка Haval (продано 116 700 автомобилей). Далее идут Chery (102 100), Geely (96 700) и Changan (71 500).

Остальные бренды продали менее 40 тысяч единиц каждый.

Эксперты отметили, что с 2021 года китайские автопроизводители постоянно ставят рыночные рекорды в России.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автостат