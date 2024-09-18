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Китайцы поставят новый исторический рекорд продаж в России

«Автостат»: в 2024 году в РФ будет продано 900 тыс. машин китайских брендов

По данным агентства «Автостат», в текущем году россияне купят около 900 тысяч китайских автомобилей. Пока же (за восемь месяцев) граждане РФ приобрели 591 тысячу машин из КНР.

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Лидирует марка Haval (продано 116 700 автомобилей). Далее идут Chery (102 100), Geely (96 700) и Changan (71 500).

Мотор Volvo, тишина в салоне, цена от 3 млн рублей – пожалуй, лучший седан из Китая

Остальные бренды продали менее 40 тысяч единиц каждый.

Эксперты отметили, что с 2021 года китайские автопроизводители постоянно ставят рыночные рекорды в России.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
18.09.2024
Фото:Depositphotos
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