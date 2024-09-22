#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Логотип Toyota
22 сентября
Названы самые доступные новые модели Toyota в России
Toyota Corolla Cross и CH-R вошли в топ самых...
Интерьер Geely Tugella
22 сентября
Лучший китайский автомобиль ушел с российского рынка: почему это произошло?
Geely Tugella на российском рынке теперь...
Suzuki Jimny вновь признан внедорожником года в России
22 сентября
Любимый внедорожник российских джиперов в очередной раз признан лучшим
В 2024 году Suzuki Jimny вновь был признан...

Трактористы-неудачники и самые причудливые тракторы (видео)

Блогер показал на видео самоходные торфяные комбайны в Рязанской области

«Обитаемый остров» братьев Стругацких? «Звездные войны» Джорджа Лукаса? А может быть, какой-то модный фестиваль с толпой гиков и кучей технологических приколов где-нибудь в Азии? Знатоки спецтехники уверенно ответят «нет», а все остальные с интересом прочитают эту заметку.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Нет, это болотистые дебри Мещёрского национального парка в Рязанской области. И выглядит так не футуристичная техника выдуманных иноплатетян, а вполне реальные бункерные торфяные комбайны.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эти самоходные машины предназначены для пневматической уборки и фрезерования торфа. Первая такая машина была разработана в СССР еще в 1930-х. Бункерный комбайн, подобно большому гусеничному пылесосу, засасывает находящуюся в верхнем слое высушенную торфяную крошку через сопло – и одновременно с этим фрезерует новый слой торфяной залежи.

Больше «тракторной дичи» – в новом видео, смотрим и наслаждаемся!

Источник: ПРО Технику

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
22.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0