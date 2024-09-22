Трактористы-неудачники и самые причудливые тракторы (видео)

Блогер показал на видео самоходные торфяные комбайны в Рязанской области

«Обитаемый остров» братьев Стругацких? «Звездные войны» Джорджа Лукаса? А может быть, какой-то модный фестиваль с толпой гиков и кучей технологических приколов где-нибудь в Азии? Знатоки спецтехники уверенно ответят «нет», а все остальные с интересом прочитают эту заметку.

Нет, это болотистые дебри Мещёрского национального парка в Рязанской области. И выглядит так не футуристичная техника выдуманных иноплатетян, а вполне реальные бункерные торфяные комбайны.

Эти самоходные машины предназначены для пневматической уборки и фрезерования торфа. Первая такая машина была разработана в СССР еще в 1930-х. Бункерный комбайн, подобно большому гусеничному пылесосу, засасывает находящуюся в верхнем слое высушенную торфяную крошку через сопло – и одновременно с этим фрезерует новый слой торфяной залежи.

Больше «тракторной дичи» – в новом видео, смотрим и наслаждаемся!

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Источник: ПРО Технику