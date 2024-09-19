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Еще один компактный кроссовер привезут в Россию из Китая — что с оснащением

Кроссовер Jaecoo J6 получил сертификацию и выходит на рынок РФ

Кроссовер Jaecoo J6 от китайского автопрома получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), такой документ позволяет начать продажи модели на авторынке России. В Китае модель продается под названием Chery iCar 03.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Компания «Чери Автомобили Рус» получила одобрение на автомобиль с кодовым именем S56EV, это внутренний заводской номер электромобиля Chery iCar 03.

Jaecoo J6
Jaecoo J6

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

У Jaecoo J6 необычный квадратный дизайн с нарочито рублеными линиями, его габариты: 4406/1910/1715 мм, размер колесной базы – 2715 мм. Этот SUV примерно на 10 см короче Jaecoo J7, хорошо знакомого российским автовладельцам. В салоне автомобиля есть крупный тачскрин диагональю 15,6 дюйма и тонкая приборная панель на 9,2 дюйма.

Jaecoo J6
Jaecoo J6

В Китае начальные версии Chery iCar 03, лежащего в основе Jaecoo J6, оснащены электродвигателем на задней оси. Мощность составляет 184 л.с., две тяговые батареи на выбор – емкостью 51 и 66 кВт⋅ч. Запаса хода хватит на 401-501 км. Версия с полным приводом имеет два двигателя на 278 л.с., аккумулятор на 70 кВт⋅ч, запас хода – 501 км.

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Цена iCar 03 на китайском рынке варьируется от 109,8 до 169,8 тыс. юаней (примерно 1,42-2,2 млн рублей по текущему курсу). О стоимости Jaecoo J6 в России пока нет информации.

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Источник: китайские-автомобили.рф

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Светлана Тарасенко
Фото:Jaecoo
19.09.2024
Фото:Jaecoo
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