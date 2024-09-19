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Эти гибридные автомобили в 2024 году раскупали охотнее всего

Авто.ру представил список самых популярных новых гибридных автомобилей 2024 года

В 2024 году предложение новых автомобилей с гибридной силовой установкой увеличилось более чем в два раза. Эксперты Авто.ру проанализировали, какие модели вызывают наибольший интерес у пользователей сервиса.

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В августе 2024 года средняя цена новой гибридной машины составила 7,43 миллиона рублей, что на 18% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с продолжающимся ростом количества объявлений. В общей массе предложений сегмент гибридных автомобилей увеличился на 0,8%, составив почти 3% от всего рынка.

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По итогам анализа данных о звонках и объявлениях в 2024 году, единственными некитайскими марками в первой десятке стали BMW, Lexus и Mercedes-AMG. Последний представлен в рейтинге седаном S63e, который занял десятое место. Также в списке оказался минивэн Voyah Dream, который не относится к категории кроссоверов.

В целом первая десятка новых гибридных автомобилей выглядит следующим образом (в скобках указана средняя стоимость модели за 8 месяцев):

  • LiXiang L9 – 8 342 533 руб.
  • Voyah Free – 5 951 725 руб.
  • LiXiang L7 – 6 982 452 руб.
  • Voyah Dream – 9 461 958 руб.
  • Tank 500 – 6 455 526 руб.
  • BMW XM – 23 433 548 руб.
  • Lexus RX – 11 364 762 руб.
  • LiXiang L6 – 6 213 375 руб.
  • BYD Yangwang U8 – 21 581 579 руб.
  • Mercedes-AMG S63e –37 131 265 рублей.

Скоро на китайский рынок выйдет минивэн BYD Xia с гибридной силовой установкой. Его запас хода на электричестве составляет 145 км.

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
19.09.2024
Фото:Unsplash
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