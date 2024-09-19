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Процесс формирования дилерской сети Solaris в России продолжается

Solaris опроверг сокращение дилеров и остановку производства в РФ

Компания AGR Automotive Group, которая собирает автомобили Solaris на бывшем российском заводе Hyundai, опровергла слухи о сокращении числа дилеров и остановке производства в России. В компании сообщили, что в Санкт-Петербурге у компании шесть дилерских центров и процесс формирования дилерской сети Solaris продолжается.

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Также в АГР заявили, что обладают «достаточной компонентной базой и широкой сетью российских поставщиков, что обеспечивает загрузку производственных мощностей завода на длительный период времени».

Ранее Telegram-канал AutoRun SPb сообщил о сокращении количества дилеров Solaris в Санкт-Петербурге до четырех.

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На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге производят также Solaris HC (Hyundai Creta), Solaris KRX (Kia Rio X-Line) и Solaris KRS (седан Kia Rio).

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:AGR Automotive Group
Количество просмотров 1
19.09.2024
Фото:AGR Automotive Group
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