Трехлетний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Кубани
В Краснодарском крае один человек погиб, трое пострадали в аварии
В Крымском районе Краснодарского края произошла авария с погибшим и пострадавшими. 18 сентября утром водитель Audi выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем Geely Monjaro.
В результате 49-летний водитель китайского автомобиля скончался, а водитель и двое пассажиров Audi, среди которых трехлетний мальчик, пострадали.
Две поврежденные машины перекрыли одну из полос движения. Полицейским предстоит выяснить причину и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.
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Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
19.09.2024
Фото:МВД Медиа
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