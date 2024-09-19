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Трехлетний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Кубани

В Краснодарском крае один человек погиб, трое пострадали в аварии

В Крымском районе Краснодарского края произошла авария с погибшим и пострадавшими. 18 сентября утром водитель Audi выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем Geely Monjaro.

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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

В результате 49-летний водитель китайского автомобиля скончался, а водитель и двое пассажиров Audi, среди которых трехлетний мальчик, пострадали.

Две поврежденные машины перекрыли одну из полос движения. Полицейским предстоит выяснить причину и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
19.09.2024
Фото:МВД Медиа
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