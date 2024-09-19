Эти иномарки признаны самыми выносливыми: их продают в России

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Агентство Consumer Reports составило список самых надежных автомобилей с пробегом

Агентство Consumer Reports составило список самых надежных автомобилей с пробегом в различных ценовых категориях. Многие из этих машин можно купить на российском вторичном рынке. В категории до 10 тысяч долларов победил Chevrolet Cruze второго поколения 2016-2019 годы выпуска. Среди плюсов седана отмечены ездовой комфорт, динамика турбо-«четверки», совместимость со смартфонами на iOS и Android, наличие бесключевого запуска и подогрева передних сидений.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В категории до 15 тысяч долларов лидером стал Hyundai Elantra 2017-2020 годов. При этом в более свежих версиях улучшены шумоизоляция, перенастроено шасси, повышена плавность работы трансмиссии. У автомобиля просторный второй ряд, он экономичен и имеет комплекс функций активной безопасности.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Если говорить о SUV стоимостью менее 15 тысяч долларов, то на первом месте находится Honda HR-V 2016-2022 г.в., доступный как с передним, так и с полным типом привода. Автомобиль просторен, экономичен, в меру безопасен.

В ценовом диапазоне до 20 тысяч долларов победил Kia Sportage (2017-2022 г.в.). Эксперты рекомендуют покупать модель 2021 года выпуска и младше, так как было проведено обновление и отмечен рост надежности.

Среди гибридов стоимостью до 15 и 20 тысяч долларов лидируют Toyota Corolla (2020-2024 г.в.) и Toyota RAV4 (2016-2018 г.в.) соответственно.

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Самым надежным семейным кроссовером с тремя рядами сидений эксперты признали Mazda CX-9 второго поколения, лучшим премиум-SUV назван Buick Envision, пикапом – Toyota Tacoma, а победу в категории спорткаров одержал Mazda MX-5. Все эти авто также стоят менее 20 тысяч долларов.

Toyota Corolla
Kia Sportage
Hyundai Elantra
Chevrolet Cruze

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Chevrolet | Hyundai | KIA | Toyota
Количество просмотров 2
19.09.2024
Фото:Depositphotos | Chevrolet | Hyundai | KIA | Toyota
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