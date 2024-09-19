Доступный аналог Toyota Camry заметно подешевел в России
Китайский производитель Livan увеличил прямую скидку на модель Livan S6 Pro со 100 до 170 тыс. рублей. Прямая скидка предоставляется при покупке машины за наличные.
С учетом прямой скидки базовая версия Luxury теперь стоит 1 924 000 рублей, средняя комплектация Premium 2 014 000 рублей, а топовое исполнение Flagship предлагается за 2 124 000 рублей.
Седан Livan S6 Pro представляет собой измененный Geely Emgrand L/GL 2016 года. Автомобиль получил архитектуру BMA, созданную при участии инженеров Volvo.
Все комплектации автомобиля оснащены турбированным 1,5-литровым мотором и 7-ступенчатым роботом DCT. В версиях Luxury и Premium мощность двигателя равна 147 л.с. В топовой комплектации она составляет 174 л.с.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.
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Источник: «Автоновости дня»