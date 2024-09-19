Доступный аналог Toyota Camry заметно подешевел в России

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Бренд Livan снизил стоимость седана Livan S6 Pro на 70 тыс. рублей

Китайский производитель Livan увеличил прямую скидку на модель Livan S6 Pro со 100 до 170 тыс. рублей. Прямая скидка предоставляется при покупке машины за наличные.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

С учетом прямой скидки базовая версия Luxury теперь стоит 1 924 000 рублей, средняя комплектация Premium 2 014 000 рублей, а топовое исполнение Flagship предлагается за 2 124 000 рублей.

Седан Livan S6 Pro представляет собой измененный Geely Emgrand L/GL 2016 года. Автомобиль получил архитектуру BMA, созданную при участии инженеров Volvo.

Livan S6 Pro
Livan S6 Pro

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Все комплектации автомобиля оснащены турбированным 1,5-литровым мотором и 7-ступенчатым роботом DCT. В версиях Luxury и Premium мощность двигателя равна 147 л.с. В топовой комплектации она составляет 174 л.с.

Livan S6 Pro
Livan S6 Pro

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
19.09.2024
Фото:
«За рулем»
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