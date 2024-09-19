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Этот новый «китаец» приятно подешевел с начала продаж в России

Китайский кроссовер Exeed TXL стал дешевле на ₽300 тыс. за полгода в РФ

Новый Exeed TXL стал доступнее на 300 тыс. руб. в двух топовых версиях Premium и Flagship со старта продаж в России. Сейчас кроссовер в комплектации Premium стоит 4 250 000 руб., а в версии Flagship – 4 600 000 руб. В момент дебюта в апреле текущего года в РФ эти версии стоили 4 550 000 и 4 900 000 руб. соответственно.

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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Новый TXL в комплектациях Business и Prestige подешевел на 260 тыс. руб. за аналогичный период. Сейчас цена составляет 3 990 000 и 4 140 000 руб. соответственно. На старте продаж кроссовер в версиях Business и Prestige оценивался 4 250 000 и 4 400 000 руб.

Exeed TXL
Exeed TXL

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Обновленный Exeed TXL показали в России в апреле 2024 года. Изменения в основном затронули интерьер и технологическую часть, теперь версия с двигателем 2.0 комплектуется исключительно 8-ступенчатой АКП собственной разработки и производства.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 1
19.09.2024
Фото:Exeed
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