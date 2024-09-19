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Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда

Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре подешевели в РФ на ₽100-200 тыс.

Автопроизводитель GAC снизил цены на все свои модели, которые продаются в России, путем введения прямой скидки. По этой причине автомобили подешевели на 100-200 тыс. рублей.

GAC GS8
GAC GS8
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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Так, кроссоверы GS3 и GS8 в начальных версиях GS и GL соответственно подешевели на 100 тыс. рублей, а минивэн M8 стал доступнее на 200 тыс. рублей.

Новые минимальные цены на модели GAC:

  • GAC GS3 – 2 199 000 рублей;
  • GAC GS8 – 3 799 000 рублей;
  • GAC M8 – 5 299 999 рублей.

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Предложение актуально как минимум до 30 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
19.09.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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