В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре подешевели в РФ на ₽100-200 тыс.
Автопроизводитель GAC снизил цены на все свои модели, которые продаются в России, путем введения прямой скидки. По этой причине автомобили подешевели на 100-200 тыс. рублей.
GAC GS8
Так, кроссоверы GS3 и GS8 в начальных версиях GS и GL соответственно подешевели на 100 тыс. рублей, а минивэн M8 стал доступнее на 200 тыс. рублей.
Новые минимальные цены на модели GAC:
- GAC GS3 – 2 199 000 рублей;
- GAC GS8 – 3 799 000 рублей;
- GAC M8 – 5 299 999 рублей.
Предложение актуально как минимум до 30 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Автоновости дня
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
19.09.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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