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Глава Stellantis: Автоиндустрия находится в «режиме выживания»

Таварес: Необходим паритет цен между авто с ДВС и электрокарами

Stellantis находится в довольно плачевном состоянии в Соединенных Штатах. Дилеры не в восторге от того, как идут дела с «деградирующими» американскими брендами, что приводит к продолжающейся «катастрофе».

Напомним, в портфеле Группы такие американские марки, как Chrysler, Dodge, Jeep и Ram.

У автомобильного конгломерата другие проблемы в Европе, где регулирующие органы оказывают давление на автопроизводителя, требуя от него продавать больше электромобилей.

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Это ставит Stellantis (да и конкурирующие компании) в сложную ситуацию, поскольку электромобили, как правило, все еще дороже автомобилей с ДВС. Автопроизводителям, работающим в Европе, придется еще больше снизить выбросы своего автопарка с 2025 года, иначе они рискуют получить огромные штрафы. «Озеленение» автопарка может быть осуществлено с помощью более чистых двигателей внутреннего сгорания и более широкого ассортимента гибридов, но существенные выгоды возникают от продажи большего количества электромобилей.

Новый бренд пришел в Россию с полноприводным кроссовером: названы цены
«Чтобы выжить, нам нужно достичь паритета цен между электромобилями и автомобилями на ископаемом топливе, но здесь возникает другая сложность. Правительства решили сократить стимулы для закупок, и это сдерживает рынок».

Карлос Таварес отметил, что автомобильная промышленность находится в режиме выживания, но страха нет, они не могут жаловаться или колебаться, но должны сосредоточить усилия, чтобы остаться в живых. Для этого необходимо достичь паритета цен между электромобилями и автомобилями с традиционными двигателями.

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Действительно, рынок электромобилей в Европе замедлился настолько, что производство Fiat 500e было приостановлено на четыре недели из-за слабого спроса.

Доля рынка полностью электрических автомобилей снизилась за первые семь месяцев 2024 года в Европейском союзе (плюс Великобритания и страны ЕАСТ) с 14,3 до 13,8%, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В «Фольксвагене» видят более печальную картину мира и полагают, что для европейских электромобилей «рынка больше нет» – настолько комфортно себя там чувствуют китайские бренды.

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
20.09.2024
Фото:Wikimedia
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