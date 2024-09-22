Чтобы не было мучительно больно: когда пора продавать машину
Продать машину, на которой ездил годами, бывает непросто. Портал Quto привел несколько причин, по которым это сделать необходимо. Первая – это конструктивная гибель. У страховых компаний есть свой точный алгоритм расчета компенсации за автомобиль после аварии. Если стоимость ремонта и запчастей превышает 75-80% от страховой суммы автомобиля, восстанавливать его смысла нет.
Вторая причина – имеющий коррозию несущих элементов кузов. Отремонтировать рамы, лонжероны и прочее очень дорого и не всегда это может получиться удачно. После восстановления автомобиль может стать в буквальном смысле кривым — нарушится его геометрия. И тогда продать его будет намного труднее.
Третья причина – «эффект домино». Производители обычно закладывают продуманный ресурс и регламент техобслуживания. Но ремонт нередко откладывается, запчасти ставятся посредственного качества, плюс самый разный, вплоть до агрессивного, стиль вождения... В итоге наблюдается «эффект домино»: один изношенный узел приводит к проблемам в другом, машина начинает сыпаться. Нужно продать ее до начала этого процесса.
Четвертый фактор: содержать машину стало не по карману. Тогда лучше продать ее.
Еще в числе причин для непременной продажи авто эксперты назвали эмоциональное выгорание. Бывает, что машина со временем просто перестает радовать, и тогда лучше найти ей другого владельца.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Quto