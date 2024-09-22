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Чтобы не было мучительно больно: когда пора продавать машину

Названы пять причин, по которым точно стоит продать машину

Продать машину, на которой ездил годами, бывает непросто. Портал Quto привел несколько причин, по которым это сделать необходимо. Первая – это конструктивная гибель. У страховых компаний есть свой точный алгоритм расчета компенсации за автомобиль после аварии. Если стоимость ремонта и запчастей превышает 75-80% от страховой суммы автомобиля, восстанавливать его смысла нет.

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Вторая причина – имеющий коррозию несущих элементов кузов. Отремонтировать рамы, лонжероны и прочее очень дорого и не всегда это может получиться удачно. После восстановления автомобиль может стать в буквальном смысле кривым — нарушится его геометрия. И тогда продать его будет намного труднее.

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Третья причина – «эффект домино». Производители обычно закладывают продуманный ресурс и регламент техобслуживания. Но ремонт нередко откладывается, запчасти ставятся посредственного качества, плюс самый разный, вплоть до агрессивного, стиль вождения... В итоге наблюдается «эффект домино»: один изношенный узел приводит к проблемам в другом, машина начинает сыпаться. Нужно продать ее до начала этого процесса.

Четвертый фактор: содержать машину стало не по карману. Тогда лучше продать ее.

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Еще в числе причин для непременной продажи авто эксперты назвали эмоциональное выгорание. Бывает, что машина со временем просто перестает радовать, и тогда лучше найти ей другого владельца.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Количество просмотров 2
22.09.2024
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
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