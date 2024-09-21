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Volkswagen выпустил новый недорогой, но при этом хорошо оснащенный хэтчбек

В Европе стартовали продажи Volkswagen Polo Match по цене 23 490 евро

Volkswagen представил новую, более бюджетную версию своего востребованного хэтчбека Polo – Volkswagen Polo Match. Эта модель нацелена на привлечение более широкой аудитории, предлагая конкурентную цену с сохранением высоких стандартов качества и оборудования.

Volkswagen Polo Match
Volkswagen Polo Match
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Volkswagen Polo Match радует своим богатым оснащением по разумной цене. В Европе его стартовая стоимость составляет 23 490 евро, но с учетом различных скидок она может стать еще более привлекательной.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Автомобиль оснащен передними и боковыми подушками безопасности, защитными шторками, системой контроля за разметкой, круиз-контролем с ограничителем скорости, функцией помощи при старте на подъемах, датчиками давления в шинах, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой и дневными ходовыми огнями, а также задними светодиодными фонарями, датчиком света, электроприводными и подогреваемыми зеркалами, мультимедийной системой с сенсорным экраном, подключением USB, Bluetooth, цифровым радио, автоматическим климат-контролем и многофункциональным рулем с возможностью регулировки.

Интерьер Volkswagen Polo Match
Интерьер Volkswagen Polo Match

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Хэтчбек приводится в движение 95-сильным 1,0-литровым бензиновым двигателем TSI, который развивает максимальный крутящий момент 175 Нм. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, передающей мощность на передние колеса. Разгон до 100 км/ч занимает 10,8 секунды, максимальная скорость составляет 187 км/ч, а средний расход топлива – 5,2 литра на 100 км.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 3
21.09.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Polo ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
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