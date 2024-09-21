Volkswagen выпустил новый недорогой, но при этом хорошо оснащенный хэтчбек

В Европе стартовали продажи Volkswagen Polo Match по цене 23 490 евро

Volkswagen представил новую, более бюджетную версию своего востребованного хэтчбека Polo – Volkswagen Polo Match. Эта модель нацелена на привлечение более широкой аудитории, предлагая конкурентную цену с сохранением высоких стандартов качества и оборудования.

Volkswagen Polo Match

Volkswagen Polo Match радует своим богатым оснащением по разумной цене. В Европе его стартовая стоимость составляет 23 490 евро, но с учетом различных скидок она может стать еще более привлекательной.

Автомобиль оснащен передними и боковыми подушками безопасности, защитными шторками, системой контроля за разметкой, круиз-контролем с ограничителем скорости, функцией помощи при старте на подъемах, датчиками давления в шинах, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой и дневными ходовыми огнями, а также задними светодиодными фонарями, датчиком света, электроприводными и подогреваемыми зеркалами, мультимедийной системой с сенсорным экраном, подключением USB, Bluetooth, цифровым радио, автоматическим климат-контролем и многофункциональным рулем с возможностью регулировки.

Интерьер Volkswagen Polo Match

Хэтчбек приводится в движение 95-сильным 1,0-литровым бензиновым двигателем TSI, который развивает максимальный крутящий момент 175 Нм. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, передающей мощность на передние колеса. Разгон до 100 км/ч занимает 10,8 секунды, максимальная скорость составляет 187 км/ч, а средний расход топлива – 5,2 литра на 100 км.

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Источник: 32cars