Кризис накрывает: еще один автозавод выставят на торги или закроют

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Volkswagen намерен прекратить производство на совместном с SAIC заводе в Китае

Руководство компании Volkswagen рассматривает вариант сокращения производства в Китае и может даже закрыть завод в Нанкине.

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Для немецкого автоконцерна Китай является крупнейшим автомобильным рынком, но, несмотря на это, текущая ситуация вынуждает Volkswagen сократить свои объемы в этой стране. Планируется остановить производство на заводе, выпускающем автомобили с двигателями внутреннего сгорания, включая популярный Passat.

Бренд, цена, масса? – что важнее при выборе батареи

По словам источников, знакомых с ситуацией, автомобильный завод в Нанкине, совместно управляемый с SAIC, немецкий производитель или выставит на продажу, или закроет совсем. Рассматривается вариант с переносом производственных мощностей по выпуску Passat на предприятие в соседнюю провинцию Цзянсу. Но о точных сроках переноса, а также деталях этого решения пока нет официальной информации.

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Что касается персонала, то некоторых сотрудников с завода в Нанкине могут перевести на завод в Ичжэне – там налажен выпуск популярной модели Lavida. Кроме того, боссы Volkswagen разрабатывают маркетинговую стратегию по восстановлению продаж Skoda, доля которой на рынке снизилась с 17% в 2018 году до 1%. Также, по информации источников, возможно закрытие двух заводов в Нанкине и Нинбо. Официальных комментариев по поводу этих планов от Volkswagen пока не поступало.

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
20.09.2024
Фото:Unsplash
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